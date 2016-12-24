قطبا جدة وإدواردو يدعمون الانضباط بـ 50 ألف

| Saturday, 24 December 2016 - 18:42 pm

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي اليوم السبت، أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي مبلغ (10,000) ريال لنزوله للمضمار قبل نهاية المباراة رغم عدم وجود اسمه في لقاء الاتفاق.



كما غرمت عضو شرف نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين مبلغ (10,000) ريال لدخوله أرض الملعب رغم عدم وجود اسمه في لقاء الفتح.



فيما تم تغريم مدير المركز الاعلامي بنادي الاتحاد عادل عصام الدين مبلغ (10,000) ريال لدخوله أرض الملعب رغم عدم وجود اسمه في لقاء الفتح.



في حين كان نصيب اللاعب البرازيلي إدواردو من لجنة الانضباط (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذئية في لقاء الباطن.