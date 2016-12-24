الهلال يكتسح الفتح بسباعية ويواصل صدارة دوري الشباب

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 24 December 2016 - 18:45 pm

أقيمت مساء اليوم ست مباريات ضمن الجولة السادسة من دوري درجة الشباب لكرة القدم ، وواصل الهلال صدارة الدوري بتغلبه عصر اليوم السبت على فريق الفتح بسبعة أهداف مقابل هدفين، تناوب على تسجيلها الرباعي (جاسر الأحمد ثلاثة أهداف، راشد السالم هدفان، ناصر الدوسري وذعار العتيبي)، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر نادي الهلال ، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم وهي النتيجة التي رفعت رصيد الهلال الى ـ14 نقطة في الصدارة .

وفي اللقاء الثاني حقق الشباب الفوز على مضيفة الوحدة على ملعب الأمير عبدالمجيد بنادي الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل المنافسة على الصدارة بتعادله مع الهلال في النقاط وتخلفه عنه بفارق الأهداف

وعلى ذات المنافسة فاز الاتحاد على النصر بهدف دون مقابل، ليتقدم إلى المركز الثالث بعشر نقاط فيما تراجع النصر للمركز الرابع.



وجاءت نتائج بقية مباريات الجولة على النحو التالي :





القادسية - العدالة ( 4 - 2 )

النصر - الاتحاد ( 0 - 1 )

الهلال - الفتح ( 7 - 2 )

أحد - هجر ( 1 - 0 )

الأهلي - الرائد ( 1 - 2 )

الوحدة - الشباب ( 1 - 5 )



وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - الهلال ( 14 نقطة )

2 - الشباب ( 14 نقطة )

3 - الاتحاد ( 10 نقاط )

4 - النصر ( 10 نقاط )

5 - القادسية ( 9 نقاط )

6 - الوحدة ( 9 نقاط )

7 - أحد ( 8 نقاط )

8 - الرائد ( 7 نقاط )

9 - الأهلي ( 7 نقاط )

10 - هجر ( 6 نقاط )

11 - العدالة ( 4 نقاط )

12 - الفتح ( نقطة واحدة )