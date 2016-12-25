600 طفل يتدربون على الاعتذار في “حكايا مسك”

الدمام ـ واس | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

عبّر أكثر من 600 طفل عن حكايا مصورة بعد عروض لمسـرح العرائــس الذي أعدته مجموعة من المدربات المتطوعات في جناح المؤلف الصغير خلال ثلاث جلسات في فعاليات مهرجان "حكايا مسك" بمركــز معـارض الظهران بالمنطقة الشرقية .

وفي منظر يعبّر عن نشاط تفاعل الأطفال الصغار مع البرنامج الذي قُدم من مدربات من فريق "معاني التطوعي"، حيــث استمر الأطفال في التدرّب على عدة قيم ومعان وهي طاعة الوالدين والاعتذار والمحافظة على الوقت، عبر المشاهد المسرحيــة والرســـومات واستنباط واستنتاج الفوائد المنتقاة من الحكاية وكيفية تطبيقها في حياتهم، فيما عرضت أعمال هدفت إلى غرس قيمة الاحترام ومنها تعزيز مفهوم احترام عامل النظافة، وقيمة المحافظة على البيئة ونظافة الحدائق والمتنزهات.

ويشير مشرف الفعاليات في فريــق معاني ياسر السيف، إلى أن الأطفــال يناقشون بعد كل حكاية لوحات وصور تحتوي على سلوكيات خاطئة وسلوكيات صحيحة ليستنتج الصغار فوائد تربوية وكتابة نصائح توعوية. وبين السيف أن الفريق يهدف من خلال مشاركته إلى غرس القيم الحسنة وتعزيز السلوك وتنمية الوعي لدى الأطفال من خلال الترفيه والتعليم بالقدوة ، لافتاً إلى أن الفقرات المقدمة تستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة.