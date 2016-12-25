.. وميدان الجبيل يقيم سباقه الخامس

الجبيل ـ واس | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

أقام ميدان الفروسية بالجبيل أمس سباقه الخامس للموسم الجاري، حيث ابتدأ السباق بأشواطه بمدينة الجبيل الصناعية، وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي: الشوط الأول مفتوحا للجياد التي لم تربح لمسافة 1400متر وحصل على المركز الأول الجواد (روابي هجر) لمالكه محمد العبداللطيف. بينما فاز في المركز الأول للشوط الثاني الجواد (لعيون سكنه) للمالك فتحي الناصر.حيث خصص الشوط للجياد التي ربحت من ٠ إلى ٣ لمسافة 1400متر .

أما الشوط الثالث لنفس المسافة والمفتوح للحصن والأفراس بعمر سنتين فقد حصل على المركز الأول الجواد (تارك) للمالك طارق الدقيلان. وفي الشوط الرابع المفتوح للحصن والأفراس لعمر 3 سنوات فأكثر لمسافة 1400م ، فقد حصل الجواد ( يتضح ) لملاكه أبناء حمد الدغيشم على المركز الأول في السباق.

وفي الشوط الخامس والمخصص لتصنيف أبطال الميادين، فقد حصل على المركز الأول الفرس (غبة بحر) لمالكها فارس الفتوح ، علما بأن هذا الشوط كان مفتوحا للأفراس ٣ سنوات لمسافة 2000 متر ومدعوما من ميدان الفروسية بالجبيل .

وفي ختام السباق سلم مدير الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد بن سند الشمري كأس السباق إلى الفائزين أبناء حمد الدغيشم .