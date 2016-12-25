15 مدرباً للملاكمة يختتمون التمهيدية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

اختتمت الدورة التمهيدية لمدربي الملاكمة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة واستمرت لمدة أسبوعين.

وأجريت الاختبارات على 15 مدربا شاركوا في الدورة التي اشتملت على محاضرات نظرية وتطبيق عملي عن أساسيات الملاكمة والتحضير المسبق للتدريب وتغذية الرياضيين والتكنيك والتكتيك، ومواصفات المدرب القائد، وطريقة الضربات والضربات الصاعدة والدفاع من الضربات والعلاقة بين التدريب والتحكيم.

كما شملت الدورة محاضرات عن ربط الضربات المستقيمة وكيفية اكتساب النقاط وتدريبات تعويض الطاقة والتحضير المحدد الخاص للمباريات، وكيفية معرفة الجهد المبذول أثناء التدريب ومفتاح بداية الهجوم والانتهاء منه.