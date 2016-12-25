عبدالله بن مساعد يدشن “كرنفال الطيبين”

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة، دشنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر أمس الأول حفل افتتاح كرنفال مزولة في نسخته الثانية باسم "كرنفال الطيبين"، بميدان ديراب بالرياض، والذي استضاف عددا من كبار السن ودور الرعاية للمسنين تحت مظلة ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبها، ثمنت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية بالجمعية، رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة لهذا الكرنفال، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم الهيئة العامة للرياضة المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية مما كان له بالغ الأثر في إنجاحها، وامتدحت الأميرة مضاوي ما يبذله رجال الأعمال والأهالي من دعم لنشاطات الجمعية وتفاعلهم الدائم معها.

وأوضحت الأميرة مضاوي أن الكرنفال حظي كذلك بدعم ومساندة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث يُعد رافدا من روافد السياحة، وفرصة للاطلاع عن قرب لما تقوم به الجمعية من مجهودات توعوية تثقيفية في إطار اهتماماتها.

وأضافت:"إننا نتطلع إلى تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية والوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة منه من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة مثل الملتقيات التعريفية والتوعوية والتثقيفية، والمؤتمرات العالمية للزهايمر، تعزيزاً لرسالة الجمعية وحشداً لمساندتها وتنمية مواردها".