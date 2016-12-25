الجواد “بإذن الله” يتوج بكأس الحرس

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

توج عبدالمحسن التويجري نائب وزير الحرس الوطني، الجواد (بإذن الله) للإسطبل الأبيض العائد لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بكأس وزارة الحرس الوطني خلال حفل سباق نادي الفروسية الذي أقيم اليوم على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وجاء في المركز الثاني الجواد (التوباز) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وحقق المركز الثالث الجواد (النجم الباهر) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمركز الرابع للجواد (مثمون) لهاني فريد الميمني، فيما حصل على المركز الخامس الجواد (جامع) للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .