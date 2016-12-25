الكأسان في مارس ومايو

الرياض ـ سلطان العتيبي | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين أمس عن افتتاح الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة مع الشعلة.

وتلوح في الأفق مواجهة مع الغريم الاتحاد الذي سيبدأ مشواره أمام الطائي في الدور قبل النهائي. ويبدو طريق الأهلي ممهداً حتى دور الثمانية، وقد يكون الشباب الذي يواجه وج خصماً محتملاً لحامل اللقب في ذات الدور.

وقد يتجدد الصراع بين الجارين العاصميين الهلال والنصر، اللذين يبدآن أمام القيصومة والفيحاء على التوالي، متى ما عبرا دوري الـ32 والستة عشر ليتواجها في دور الثمانية.

ورجحت لـ"الرياضية" مصادر أن يلعب نهائي كأس الملك في أواخر مايو المقبل، فيما توقعت المصادر أن يكون نهائي كأس ولي العهد في مارس المقبل.