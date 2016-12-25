الفتح ينفي انتقال إلتون للقادسية

الدمام ـ خالد الشايع | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

تعقدت عودة البرازيلي إلتون خوزيه لاعب نادي الفتح السابق مجدداً للدوري السعودي عبر بوابة القادسية بعد أن نفى نادي الفتح وجود أي مفاوضات معهم بهذا الشأن.

ووضعت لجنة الاحتراف موافقة الفتح، شرطاً أساسياً قبل قيد إلتون في كشوفات أي ناد سعودي. وأكد لـ"الرياضية" خالد السعود مدير الاحتراف في نادي الفتح أن عودة إلتون ملف مغلق تماماً بالنسبة لهم.. وأوضح قائلاً:"لم يصلنا أي عرض من نادي القادسية حتى ولو عرض غير رسمي". وأضاف:"لو وصلنا أي طلب رسمي سنرد عليه، ولا يمكن نقاش فرضيات". وبيّن السعود أن قضيتهم التي تم رفعها ضد اللاعب البرازيلي مازالت في طور البداية، ويتوقع ألا يتم حسمها قبل عام ونصف العام.