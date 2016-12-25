﻿الاتحاد يقاضي ”فيفا“ أمام ”كاس“

جدة ـ محمد الحامد | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

شرعت إدارة نادي الاتحاد في تحركات مكثفة تهدف إلى تجهيز ملف استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري.

وأكدت لـ"الرياضية" مصادر مقربة من الاتحاد أن حاتم باعشن رئيس النادي درس أمس كافة جوانب القضية مع المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل تقديم الاستئناف.

وفقد الاتحاد قمة الدوري السعودي وتراجع إلى المركز الثالث بعدما قررت لجنة الانضباط في "فيفا" إلزام لجنة المسابقات السعودية بحسم ثلاث نقاط من رصيد المتصدر.

وفرض الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة على نادي الاتحاد الأسبوع الماضي بداعي وجود مستحقات متأخرة مرتبطة بقضية الأرجنتيني داميان اليخاندرو مانسو لاعبه السابق، بينما قال النادي "إنه دفع كافة أتعاب القضية في الوقت المطلوب".

وبيّن الاتحاد السعودي أن لجنة الانضباط قررت "إلزام لجنة المسابقات بصورة عاجلة وفورية تنفيذ قرار "فيفا" بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول لنادي الاتحاد."

وأمام ذلك، أكد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم أجبروا على اتخاذ قرار خصم النقاط.

وأوضح عيد قائلا:"سنقف مع نادي الاتحاد وليس هناك لوم على أحد في هذه القضية".. وأضاف:"امتثلنا لقرار "فيفا" والإجراءات المقبلة قائمة على القانون".

وأضاف:"جميع المخاطبات الدولية تصل لنادي الاتحاد، واتحاد الكرة يعتبر وسيطاً في مثل تلك القضايا، وقد أقلقتنا تبعات عدم تنفيذ القرارات الصادرة من "فيفا"، لذلك اعتمدناها لكي لا يتم اتخاذ عقوبات علينا مع تأكيدنا على دعم نادي الاتحاد".

وعكر نبأ سحب النقاط الأجواء الاتحادية، واضطرت الرابطة إلى قطع أهازيجها أثناء مباراة فريقها أمام الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، التي خسرها الاتحاديون بثلاثية نظيفة.