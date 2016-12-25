شطب العويس من رسائل “الجوال”

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 25 December 2016 - 00:00 am

شطبت إدارة الكرة بنادي الشباب الدولي محمد العويس حارس الفريق الأول لكرة القدم من قائمة الرسائل النصية التي تطلع عناصر الفريق على آخر المستجدات ومنها التدريبات اليومية، وكشفت مصادر مقربة من العويس أنه يحاول الاجتهاد في مسألة الحضور عن طريق الاتصال بعدد من زملائه اللاعبين لمعرفة موعد التدريبات، حيث يكتفي العويس بتوقيع الحضور والانصراف ويجري بعد ذلك بعض التدريبات الانفرادية من أجل عدم فقدان لياقته.

من جانب آخر غاب العويس عن التدريبات أمس السبت لتواجده في الدمام بسبب ظروف ابنته لطيفة الصحية، ويدخل العويس في شهر يناير فترة الستة أشهر التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ. واتسعت رقعة الخلاف بين العويس والنادي بسبب مشاكل مرتبطة برفضه عرض تجديد عقده.