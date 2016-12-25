زوران محبط.. ودياز واثق

الرياض ـ عبدالإله المرحوم وحواس العايد | Sunday, 25 December 2016 - 02:06 am

فيما لاتزال الشكوك تحوم حول مشاركة النجم نواف العابد لاعب الهلال في صفوف فريقه، في مباراة الديربي المنتظرة أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، شارك الهداف الكبير محمد السهلاوي مهاجم النصر في مران فريقه بفاعلية عالية، تشير إلى جاهزيته.

ومنعت الإصابة التي تلقاها الصاعد خالد الدبيش لاعب الفريق الأصفر، مدرب فريقه زوران من مفاجأة الهلال باللاعب في الظهير الأيسر، وهو الذي ألمح لها خلال مؤتمره الصحافي.

وفي غضون ذلك عقد الكرواتي زوران ماميتش مدرب الأصفر اجتماعات ثنائية متتالية بلاعبي فريقه الصاعدين سامي النجعي، وعبد الرحمن الدوسري، وخالد الدبيش في إشارة إلى الاستعانة بخدماتهم خلال المواجهة المرتقبة، قبل أن يغادر الأخير مران فريقه مصاباً ويتجه لعمل أشعة على موضع الإصابة.

ووصف زوران خلال مؤتمره الصحافي منافسه الهلال بأفضل فريق في الساحة الآن، مشيراً إلى أن الفوز عليه يتطلب مجهوداً مضاعفاً، واستمر المدرب الكرواتي في انتقاد أداء لاعبيه خلال المباريات الماضية، ما فسره بعض المراقبين برمي الملامة عليهم مبكراً قبل معرفة نتيجة اللقاء.

في المقابل يعقد نظيره الأرجنتيني رامون دياز مؤتمره الصحافي اليوم، وهو الذي تلقى ضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط وقف لاعبه البرازيلي المهم إدواردو أربع مباريات بسبب تجاوزات لفظية على حكم مباراة فريقه السابقة أمام الباطن. ووضع دياز ثقته في النجم سالم الدوسري عوضاً عن لاعبه الموقوف. وخارج الميدان، لا تقل التحضيرات الجماهيرية في المدرجات عن تحضيرات الفريقين الميدانية، إذ استضافت "الرياضية" في مقرها أمس في الرياض، تجمعاً ضم الأعضاء البارزين في رابطة أنصار الفريقين، وشهد اللقاء تبادل التحديات، إضافة إلى بعض الأماني والتحليلات من الجانبين.