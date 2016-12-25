ادارة الاتحاد تعد باستعادة نقاط "مانسو"

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 11:39 am

أكدت إدارة نادي الاتحاد عزمها على العمل بقوة لاستعادة النقاط الثلاث التي تم حسمها من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بدوري جميل بكافة السبل القانونية المكفولة ، وقالت الإدارة الاتحادية في بيان نشرته على حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تلقت بكل أسف قرار التنفييذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في مسابقة دوري جميل استجابة لطلب لجنة الانضباط بالفيفا وفقا لتداعيات قضية اللاعب "مانسو" ، مشيرة الى أنها منذ تلقيها طلب حسم النقاط وهي لم تدخر جهداً لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، وقد ساهمت هذه الجهود في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب مانسو بطلب تعليق الحسم للوصول إلى تسوية للاشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية، وأنها تلقت صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالفيفا .