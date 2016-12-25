كأس الامارات: قمة العين والاهلي الأبرز في دور الـ 16

دبي - (أ ف ب) | Sunday, 25 December 2016 - 16:22 pm

يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه في كأس الامارات لكرة القدم في مواجهة لاتخلو من الصعوبة امام الاتحاد كلباء الاثنين في دور الـ 16 الذي يشهد قمة منتظرة بين العين والاهلي.

ويلعب الاثنين الوصل مع بني ياس، والظفرة مع حتا، على ان يستكمل الدور الثلاثاء بين الشارقة والعروبة (درجة ثانية)، والنصر ودبي (درجة ثانية)، والشباب والامارات، والوحدة ودبا الفجيرة.

وتتجه الانظار الى قمة العين والاهلي، وهي مواجهة باتت الاكثر جذبا للاهتمام في الاعوام الاخيرة في كرة القدم الاماراتية، اذ يتقاسم الفريقان السيطرة على لقب الدوري منذ 2012، ويضمان في صفوفهما أبرز لاعبي المنتخب الوطني، اضافة الى اجانب من مستوى جيد.



ولم يلتق الفريقان هذا الموسم في الدوري بعد بسبب ارجاء مبارتهما الى 31 ديسمبر الجاري لارتباط العين بدوري ابطال اسيا الذي خسر لقبه امام تشونبوك الكوري الجنوبي.

واعتبر مدرب العين الكرواتي زلاتكو داليتش المباراة مع الاهلي "نهائيا مبكرا"، مؤكدا ان "لقاءات الفريقين تحظى دائما باهتمام واسع".

واكد ان فريقه سيسعى "بكل قوته للفوز".



ويخضو العين مباراته بصفوف مكتملة بعدما عاد الى صفوفه المدافعان اسماعيل احمد ومهند العنزي اثر توقيفهما، بينما اراح المدرب البرازيلي دوغلاس داينفريس والكولومبي دانيلو اسبريا في المباراة الاخيرة امام الاتحاد كلباء لادخار جهودهما.



في المقابل، يعاني الاهلي من غيابات مؤثرة ابرزها صانع العابه ايفرتون ريبيرو الموقوف ومواطنه رودريغو ليما المصاب. الا ان مدربه الروماني كوزمين اولاريو الذي اجج انتقاله من العين الى الاهلي عام 2014، حدة الصراع بين الطرفين، يبدو واثقا من الفوز.



وقال "القرعة لم تخدمنا عندما اوقعتنا في هذا الدور المبكر لاننا سنواجه احد افضل فرق آسيا. حتى لو لم يكن الاهلي في افضل حالاته، الا ان لاعبيه يعرفون جيدا قمية المباراة واهمية الفوز بها".



واضافة الى الغيابات، قدم الاهلي عروضا متذبذبة في الدوري الذي يحمل لقبه، واحتل في نهاية دور الذهاب المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن العين الثالث الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

الى ذلك، يدافع الجزيرة عن لقبه في مباراة تبدو سهلة على الورق. وعلى رغم ان خصمه الاتحاد كلباء يحتل المركز الحادي عشر في الدوري، الا ان الفريق قدم اداء جيدا في الجولتين الاخيرتين، فتعادل مع الاهلي صفر-صفر وخسر بصعوبة أمام العين 1-2 .



واحرز الجزيرة لقب الموسم الماضي، وهو الثالث له في الكأس، بفوزه على العين في النهائي بركلات الترجيح 6-5 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).



ويتصدر الجزيرة حاليا ترتيب الدوري، ويبرز في صفوفه المهاجم الدولي علي مبخوت ولاعب الوسط خلفان مبارك والبرازيلي ايلتون الميدا والمغربي مبارك بوصوفة.



اما الاتحاد كلباء فيعتمد على الثنائي الهجومي البرازيلي جوزيل سياو والمالي موديبو مايغا والمدافع العراقي سلام شاكر. ويرتكز مدربه الصربي غوران توفاريتش على اسلوب دفاعي اثبت فعاليته في التعادل مع الاهلي، والخسارة امام العين في الدقيقة 90.



وفي المباريات الاخرى، تميل الكفة لصالح الوصل والشباب والنصر والوحدة والشارقة في مواجهة بني ياس والامارات ودبي ودبا الفجيرة والعروبة تواليا، بينما تبدو فرص الظفرة وحتا متكافئة.