عبدالله بن مساعد يستقبل وفد بطولة كلنا جنود للوطن

الرياض - الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 17:52 pm

استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الأحد الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود الوطن" من محافظة الأحساء.



وقدم الوفد الذي رأسه المهندس ناجي المري شرحاً تفصيلياً للبطولة وأهدافها الرامية لدعم جنود الوطن من خلال الرياضة.



تضمن الوفد كل من راشد المري، هاني الحوطي، وليد الذياب، عبدالرحمن الدراج، محمد الدوسري، بدر الرجيب، صلاح الصالح، صادق المعيلي، ومحمد البن حمد.



حضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش، والمشرف العام على الإدارة المالية عبدالله الغامدي.