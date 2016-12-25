رئيس الهيئة العامة للرياضة يستقبل رئيس هيئه الاحصاء
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 17:55 pm
التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الأحد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين القطاعين لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز البرامج المشتركة في ظل اهتمام هيئة الرياضة بالاحصاءات والأرقام المتعلقة بالأنشطة التنافسية والمجتمعية وسعيها لمزيد من التفعيل للرياضة المجتمعية وبرامجها وبما يحقق التنوع في ممارسة الرياضة ورفع معدلاتها.
حضر اللقاء مساعد رئيس الهيئة منصور المنصور ووكيل رئيس الهيئة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش، والمشرف على الإدارة المالية عبدالله الغامدي.