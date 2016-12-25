أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة نظيره النصر عند الساعة الـ٧:٥٠ من مساء يوم بعد غدٍ الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد، حيث