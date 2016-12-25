العابد ينضم لـ إدواردو ويغيب عن النصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 20:21 pm

تلقى فريق الهلال، ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب اللاعب نواف العابد، عن لقاء النصر في ديربي العاصمة غداً الاثنين في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، وذلك بعدما واصل العابد برنامجه التأهيلي في مقر النادي اليوم.



فيما سيغب عن الهلال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد إيقافه من لجنة الانضباط 4 مباريات رسمية كقرار انضباطي، وذلك بعد التقرير الإلحاقي الذي رفعه حكم تلك المباراة محمد القرني الذي أفاد فيه بتلفظ اللاعب عليه بألفاظ بذيئة، ليخسر بذلك الهلال لاعبه إدواردو 5 مباريات رسمية في المسابقات كافة، وهي مباراة النصر غداً في كأس ولي العهد، إضافة إلى مباريات التعاون والاتفاق والقادسية في دوري جميل، وأخيراً أولى مباريات الدور 32 من كأس الملك.