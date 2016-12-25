الفيصلي يكثف تدريباته قبل مواجهة القادسية

حرمة - الرياضية | Sunday, 25 December 2016 - 20:36 pm

واصل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية اليوم الأحد وذلك على ملعب النادي بحرمة استعداداً لملاقاة القادسية يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.



حيث بدأ المران بإجتماع للجهاز الفني مع اللاعبين، ثم تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدت المجموعة الأولى تدريبات لياقية داخل صالة عبدالله بن عبدالرحمن العقيل للإعداد البدني فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية وفنية تحت إشراف الكرواتي تومسيلاف ايكوفيتش مدير الجهاز الفني الذي طبق العديد من الجمل الفنية تبعها تدريبات على الكرات العرضية والركلات الثابتة ليختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.