التاريخ للأزرق بفارق "6" .. الهلال "8" والنصر "2"

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 24 December 2016 - 18:37 pm

تعد بطولة كأس ولي العهد من أعرق وأقدم البطولات السعودية حيث انطلقت النسخة الأولى منها في العام 1957، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب البطولات السعودية بعد بطولتي الدروي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومرت بطولة كأس ولي العهد بعدد من المراحل حيث لعبت النسخ الخمس الأولى منها بين منتخبات المناطق وذلك في أعوام 1381 - 1382 - 1387 - 1388 – 1389هـ، فيما لم تنظم البطولة عامي 1386 و 1391 وتوقفت بعد عام 1394 لتعود مرة أخرى في العام 1411 بعد توقف دام 15 موسماً، واستضاف ملعب الصبان في جدة أول نهائي لهذه البطولة بين الثغر (الأهلي حالياً) والأولمبي وانتهت بفوز الثغر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وتطورت البطولة في موسم 2013 - 2014 لتصبح مخصصة للفرق المحترفة التي تلعب في الدوريات المحترفة مثل دوري جميل ودوري ركاء فقط إلى أن تغير مسماها لاحقاً إلى كأس ولي العهد السعودي للمحترفين .



واكتسبت بطولة كأس ولي العهد هذا العام أهميتها من واقع الجماهيرية الكبيرة للفرق الأربع التي وصلت إلى نصف النهائي، وهي الأهلي والاتحاد من جدة واللذان سيلتقيان بعد غدٍ الثلاثاء بجدة، والهلال والنصر واللذان سيلتقيان غداً الأثنين بالرياض، ويدخل الهلال والاتحاد لنصف النهائي وهما يعتليان قمة صدارة دوري جميل بعد انتهاء الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري جميل هذا الموسم مع أفضلية اتحادية بفارق الأهداف قبل تنفيذ قرار فيفا بخصم 3 نقاط من رصيده، بينما يحل الأهلي والنصر في المركزين الثالث والرابع بفارق ثلاث وخمس نقاط عن الصدارة على التوالي.



وبنظرة سريعة في سجل مواجهات الهلال والنصر في كأس ولي العهد نجد أن الفريقان تواجها 10 مرات من قبل في أعوام " 1964 ، 1973 ، 1997 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 " فاز الهلال في 8 منها بينما فاز النصر مرتين فقط، وسجل الهلال 20 هدفاً بينما سجل النصر 9 أهداف خلال اللقاءات العشر، حيث فاز الهلال بثلاثية نظيفة مرة واحدة وبهدفين نظيفين مرتين وهدفين مقابل هدف مرتين وأربعة أهداف مقابل هدف مرة واحدة، بينما فاز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبهدفين مقابل هدف.



ولعب الفريقان في ثمن النهائي 4 مرات (فاز الهلال ثلاث مرات والنصر مرة واحدة)، وفي ربع النهائي التقيا مرتين فاز فيهما الهلال، وفي نصف النهائي مرتين وفاز فيهما الهلال، فيما التقيا في النهائي مرتين تقاسما فيها الفوز، وسجل أهداف الفريقين خلال اللقاءات العشر كل من :



سليمان مطر – الهلال هدفين

يو بيونغ سو – الهلال هدفين

محمد الشلهوب – الهلال هدفين

محمد السهلاوي – النصر هدفين

ويلهامسون – الهلال هدفين

حميد الجمعان – الهلال هدف

ناصر الجوهر – النصر هدف

محمد سعد العبدلي – النصر هدف

ممدوح بن سعود – النصر هدف

النور موسى – الهلال هدف

عبدالرحمن الغول - الهلال هدف

سامي الجابر – الهلال هدف

يوسف الثنيان – الهلال هدف

إبراهيم الشويع – النصر هدف

طارق التايب – الهلال هدف

ياسر القحطاني – الهلال هدف

نيفيز – الهلال هدف

باسكال فيدندو – النصر هدف

رادوي – الهلال هدف

أحمد الفريدي – الهلال هدف

عبدالعزيز الدوسري – الهلال هدف

حسن الراهب – النصر هدف

ناصر الشمراني – الهلال هدف

سلطان الدعيع - في مرماه