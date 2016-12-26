إثارة تتجاوز حدود التوقعات

الدمام ـ الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 00:00 am

أجمعت وكالات الأنباء العالمية على قوة وإثارة قمتي الرياض وجدة اللتين ستجمعان الهلال بالنصر والاتحاد بالأهلي اليوم وغدا في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وأسـهبت وكالة الأنبـاء الفرنســـية ومثلها وكالة الأنباء الألمانية، و"رويترز" في الحديث عن القمتين المرتقبتين، مشددتين في تقاريرهما على أنه سيكون من الصعب التنبؤ بالأطراف التي ســتتأهل للمبـــاراة النهائــية، وماسيزيد الإثارة أكثر أن الفرق الأربعة تنافس بقوة على لقب الدوري، وستلعب على خلفية حسم ثلاث نقاط من الاتحاد بأمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



تفوق أزرق

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن الهلال يتفوق بشكل كبير في هذه المسابقة، إذ تغلب على النصر في ثماني مباريات من أصل عشرة جمعتهما.

وأضافت في حديثها عن ديربي العاصمة: يسعى الهلال إلى التأهل للنهائي للدفاع عن لقبه، إلا أنه سيفتقد في المباراة جهود لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي أوقفه الاتحاد السعودي أربع مباريات بعد توجهه بألفاظ نابية إلى الحكم.



نسيان الأحزان

ذكرت وكالة الأنباء الألمانيـــة (د ب ا) أن الهلال يسعى من خلال هذه المباراة لمواصلة مشواره في الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي ، فيما يسعى النصر لمواصلة مشواره بحثا عن أول ألقابه هذا الموسم.

وأضافت: يأمل رامون دياز المدير الفني للهلال في استغلال النشوة التي يمر بها لاعبو فريقه بعدما استعادوا صدارة الدوري في تحقيق الفوز على النصر والوصول للمباراة النهائية لتكون دافعا لهم في مباريات الدوري.