الكرواتي للاعبي النصر: “أرجوكم ساعدوني“

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 26 December 2016 - 00:00 am

اختتم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكرواتي زوران ماميتش استعداداته لملاقاة الهلال مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد باجتماع مع لاعبيه قال فيه (أرجوكم ساعدوني الظروف تتكالب على الفريق بسبب الإصابات وغيره ونواجه مساء اليوم خصما عنيدا ولم تتبق إلا خطوه واحدة فقط للحصول على بطوله فأتمنى بذل مزيد من الجهد في هذه المباراه وتحقيق الانتصار بأي ثمن كان!) ثم بدأ حصته التدريبية بتدريب ترفيهي عمد فيه إلى رفع المعدل اللياقي تحسبا للعب الأشواط الإضافيه وتدرب بعض اللاعبين على الركلات الحرة وتنفيذ ضربات الجزاء .

وشــهدت التدريبـــات النصراوية حضــور الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وعبدالله العمراني نائب الرئيس ومنصور الثواب عضو شرف النادي في محاوله لرفع الروح المعنويه لدى اللاعبين,فيما ‏تكفل عضو هيئة أعضاء الشرف وعضو مجلس الإدارة السابق فهد العجلان بتكاليف معسكر المباراة.

و أعلن زوران قائمة الـ ١٨ لاعبا التي ستدخل اللقاء وضمّت محمد السهلاوي وإبراهيم غالب اللذين قد يتواجدان أساسيان بدلا من حسن الراهب والمحترف الارجوياني فيكتور إيالا، كما ضم سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري واستبعد الثلاثي أحمد عكاش وعبدالله العنزي ومحمد عيد.

من جهة أخرى كشفت الأشعه التي أجريت للاعب خالد الدبيش عن حاجته للراحه لمدة خمسة أيام بسبب الإصابه التي تعرض لها.