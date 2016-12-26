جروس يرسم خطة الفوز

جدة ـ أحمد اللوقان | Monday, 26 December 2016 - 00:00 am

يعقد السويسري جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الإثنين مؤتمراً صحافياً في مقر النادي للحديث عن لقاء الديربي أمام الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد.

وواصل السويسري فرض السرية التامة على التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، حيث استهل مران أمس بالتدريبات اللياقة ومن ثم العمل على التكتيك الخاص الذي ينوي به خوض مواجهة الديربي، مشددا على تطبيق الجمل الفنية بإتقان ومطالباً اللاعبين بتركيز أكبر كونهم يخوضون مباراة كؤوس.

ومن ثم توجه اللاعبون لأداء تدريبات الثلج والجاكوزي وعمل مساج، وغاب عن الحصة التدريبية المصابان معتز هوساوي ومهند عسيري اللذان لن يتمكنا من المشاركة في الديربي.