الانتصار هدفنا والتشيلي طورنا

جدة ـ نجيب الجداوي | Monday, 26 December 2016 - 01:39 am

أكد عوض خريص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عزمهم على تحقيق بطولة هذا الموسم، كاشفاً أنهم سيدخلون لقاء الأهلي كنهائي بطولة. مؤكداً أن التشيلي خوزيه سييرا ساهم في رفع مستوى اللاعبين بتعامله الاحترافي وتهيئته النفسية واعتماده على تكتيك اللمسة والاستحواذ.

وقال خريص :"نخـــوض كــل لقاء وكأنه نهائي، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز بإذن الله، ونحن عاقدون العزم على تحقيق اللقب هذا الموسم، إضافة إلى المنافسة على بطولة الدوري حتى الرمق الأخير".

وعن أجواء لقاء الديربي قال:"دائماً ما تكون حماسية خاصة داخل المعسكر وسبق لي خوض لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد الموسم الماضي، ودائما ما يكون هناك شد لكننا نتغلب عليه بالأجواء الترفيهية والمداعبات".

وتحدث خريص عن المدرب وقال: "تدربت تحت إشراف عدد من المدربين في الاتحاد وهم: لازلو بولوني، وعادل عبدالرحمن، وفيكتور بيتوركا، وخوزيه سييرا، وفي الحقيقة جميعهم مدربون جيدون، والمدرب سييرا يعتمد على الجوانب النفسية وتعزيز الروح القتالية كثيراً ويحرص على تحفيزنا كما أنه رفع معدل الاستحواذ لدينا والاعتماد على لعب الكرة من لمسة وليس الركض فقط".

وتابع خريص حديثه: "نعيش أجواء أســرية مميـزة داخـل الفريــق لاعبين وجهاز فني وإدارة ولله الحمد وهو الأمر الذي انعكس حتى على أداء الفريق داخــــل الملعـب والرئيس حاتم باعشن لا يقصر معنا في كل شيء ويقف إلى جانبنا في جميع الأحوال وهذا ما كنا في أمس الحاجة له خلال الفترة الماضية".