ارفعوا الحرج عن المحليين

جدة ـ عبدالغني الشريف | Monday, 26 December 2016 - 01:38 am

طالب خالد أبوراشد عضو شرف الأهلي والمستشار القانوني الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد قيادة مباراتي نصف نهائي كأس ولي العهد بين النصر والهلال والأهلي والاتحاد لحكام أجانب وليس لحكام محليين.

وأرجع أبوراشد الاستعانة بالأجانب لرفع الحرج عن الحكام المحليين مع كثرة اعتراضات الأندية عليهم في الدوري، مؤكداً أن ديربيي الرياض وجدة يمثلان مواجهات حساسة ولن يتقبل الوسط الرياضي أي أخطاء من حكامنا بحكم الحساسية المفرطة التي يعيشها وسطنا الرياضي.

وأضاف:"الحكام الأجانب لهم أخطاء أيضا لكن الجميع يتقبلها ولا يعلق عليها مثل أخطاء الحكام السعوديين، وأتمنى أن تكون هناك حلول عاجلة لتطوير التحكيم وإيجاد حماية للحكام أو السماح للأندية باستقطاب حكام أجانب".