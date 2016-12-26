السويسري أعاد هيبة البطل

جدة ـ عبدالغني الشريف | Monday, 26 December 2016 - 01:40 am

أكد إيهاب علام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق على أن مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد تحتاج إلى جهد مضاعف وقتالية من أجل الفوز خاصة وأن الاتحاد الآن في أفضل أوضاعه الفنية. وأضاف علام:" فريقنا الآن بدأ يستعيد مستوياته الفنية مع العمل الكبير الذي يقوم به المدرب جروس وجهازه الفني والجهد الرائع من قبل رئيس النادي أحمد المرزوقي والمشرف على الفريق وجدي الطويل والجهاز الإداري وأيضا الروح العالية والقتالية التي ظهر بها لاعبونا في مباراة الاتفاق الأخيرة".

وتابع:"حتى مع الغيابات العديدة للاعبينا بسبب الإيقاف والإصابات إلا أن البدلاء قدموا عملا رائعا، ودائما إذا لديك دكة بدلاء قوية لا خوف على فريقك، وبإذن الله نشاهد أداء مميزا للاعبينا أمام الاتحاد ونتأهل للنهائي الغالي والتشرف بالسلام على ولي العهد، وهو أغلى وفخر بالنسبة لنا ولكل الأندية السعودية".

وقدم علام شكره لجماهير الأهلي على دعمها للفريق، وهذا ليس غريباً على جمهور الأهلي الوفي الذي لايزال هو الأفضل في التشجيع والحضور في الملاعب، وهم دائما يقفون مع النادي حباً وعشقاً.