سييرا يحذر من عيون الأهلي

جدة ـ ماجد هود | Monday, 26 December 2016 - 01:40 am

حذر التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجهاز الإداري في الفريق من تواجد أي شخص خارج منظومة العمل الإداري في التدريبات، مطالباً بمزيد من السرية، مبدياً تخوفه من وجود عنصر أهلاوي يراقب اللاعبين.

ميدانياً فرض التشيلي العديد من التغييرات على تكتيك الفريق الذي لعب به في المباريات الماضية بهدف مفاجأة الأهلي بعنصر أو عنصرين جديدين وتغيير بعض المراكز والمهام.

وأخضع المدرب اللاعبين الأساسيين لتدريبات تكتيكية تحت إشرافه المباشر، فيما أوكل لمساعديه تدريبات البدلاء والاحتياطيين قبل أن يعود ويفرض تدريبات لياقية مكثفة على جميع اللاعبين اختتمها بتنفيذ ركلات الجزاء واختيار الخماسي الأفضل تحسباً لتقلبات الديربي.