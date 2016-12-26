الأجانب.. مشاركة لأول مرة

جدة ـ نجيب الجداوي | Monday, 26 December 2016 - 01:38 am

يدخل أجانب الاتحاد والأهلي لقاء الديربي غدا في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد، لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس ولي العهد.

وعلى الرغم من لقاء الموسم الماضي إلا أن عمر السومة ومحمد عبدالشافي وفيتفا غابوا عن المشاركة لظروف الإصابة، والأجنبي الوحيد الذي شارك مع الأهلي هو السويدي نبيل بهوي. وفي الاتحاد يخوض الرباعي فهد الأنصاري ومحمود كهربا وكارلوس فيلانوفا وأحمد العكايشي اللقاء الأول لهم حيث تم التعاقد معهم مطلع الموسم الجاري.