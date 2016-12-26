الأخضر يواجه كمبوديا وسلوفينيا ودياً بالإمارات

الرياض ــ الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 13:14 pm

يخوض المنتخب المنتخب السعودي الاول لكرة الدم مباراتين وديتين أمام كل من سلوفينيا وكمبوديا يومي العاشر والرابع عشر من يناير المقبل بالإمارات .



وكانت ادارة المنتخب قد حددت الثلاثين من ديسمبر الجاري موعداً للإعلان عن القائمة التي سيختارها المدير الفني للمنتخب فان مارفيك للمشاركة في المعسكر الخارجي والذي حدد له الفترة من 5 الى 15 يناير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي .



ويأتي معسكر الأخضر استعداداً لبدء مرحلة الإياب من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018 م في روسيا.