إنييستا يريد البقاء مع برشلونة "لأمد طويل"

مدريد - أ ف ب | Monday, 26 December 2016 - 16:24 pm

أكد أندريس إنييستا، قائد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، رغبته في البقاء مع ناديه "لأمد طويل" بعد انتهاء عقده الحالي معه في 2018، وذلك في تصريحات نشرت الإثنين.





وقال إنييستا (32 عاما) في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في 2018 ينتهي عقدي، أرغب بالاستمرار، الجميع يعلم ذلك وهذا ليس سرا، مستوى أدائي سيحدد ما إذا كنت أستطيع البقاء مع برشلونة".





أضاف: "آمل في يكون ذلك لامد طويل".





ومدد برشلونة مؤخرا عقد الأوروغوياني لويس سواريز عامين إضافيين، بعد خطوة مماثلة في أكتوبر مع البرازيلي نيمار، ويجري حاليا مباحثات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي للهدف نفسه.







وعلى غرار ميسي، أحرز إنييستا 29 لقبا مع برشلونة، لكنه يتميز عن الأرجنتيني بأنه توج مع منتخب بلاده بطلا للعالم في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، بالفوز في النهائي على هولندا.