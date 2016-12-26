"الصين" قد تنهي مشوار بيبي مع ريال مدريد

مدريد - د ب أ | Monday, 26 December 2016 - 17:21 pm

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الإثنين أن عروضاً مغرية من أندية صينية تلاحق المدافع المخضرم بيبي لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.





ومن المفترض أن ينتهي عقد لاعب قلب الدفاع مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولكن مع تأخر حسم المفاوضات حول تمديد فترة التعاقد، تقدم أحد الأندية الصينية بعرض مغري يحصل بيبي بموجبه على أكثر من ضعف الراتب الذي يتقاضاه في الريال حالياً.





فقد ذكرت صحيفة "ماركا" أن نادي هيبي الصيني، الذي يدربه مانويل بليجريني المدير الفني السابق لريال مدريد، عرض عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد لضم بيبي الذي يتقاضى في الريال 4,5 ملايين يورو بالموسم.





وكان الريال قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع بيبي حول التجديد، وقد طالب اللاعب بالتجديد لموسمين في حين يفضل النادي التجديد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر بناء على أداء اللاعب.