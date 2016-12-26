فولفسبورج الألماني يمدد عقد مدافعه كنوخ حتى 2020

برلين - د ب أ | Monday, 26 December 2016 - 17:48 pm

أعلن نادي فولفسبورج المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) تمديد عقد روبين كنوخ مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات وحتى عام 2020.





وعاد كنوخ (24عاما) للتشكيلة الأساسية للفريق مؤخراً تحت قيادة المدرب فاليرين إسماعيل.





وخاض كنوخ 93 مباراة في البوندسليجا مع فولفسبورج، وسجل ستة أهداف منذ انضمامه للفريق قادماً من فريق الشباب بنادي أوليمبيا براونشفايج في 2005 .







وقال مدير الكرة أولاف ريبي: "كلاعب قادم من فريقنا للشباب، فهو شخصية مهمة للغاية لدمجه في الفريق، وهو رمز للاعبي فريق الشباب الحاليين".







وأضاف :" لقد تطور ليصبح لاعباً أساسياً مع الفريق في البوندسليجا، كما أنه لم يكتف بالتطور الذي وصل إليه، فهو يمكن أن يصبح لاعبا مهما للفريق في المستقبل".







ولعب كنوخ 21 مباراة مع المنتخب الألماني للشباب تحت 21، واستدعاه يواخيم لوف مرة واحدة للمنتخب الأول، ولكنه ظل على مقاعد البدلاء في مباراة ودية للمنتخب أمام إسبانيا في نوفمبر 2014.