سعد كميل: تراجع الخضير صحيح

الرياض- الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 21:19 pm

أوضح المحلل التحكيمي الكويتي سعد كميل صحة قرار الحكم تركي الخضير بإلغاء ضربة الجزاء التي احتسبها للاعب النصر أحمد الفريدي بعد وقوعه في منطقة الجزاء إثر احتكاكه بلاعب الهلال سلمان الفرج، بعد تدخل الحكم المساعد أحمد فقيهي الذي بين له بأنه لا يوجد أي احتكاك، وقال كميل: "القرار صحيح فالفريدي هو من دخل على الفرج وحتى الاحتكاك لا يستوجب أي قرار تحكيمي، فبتالي القرار الذي اتخذه صحيح ونشيد بتركيز المساعد وطلبه للحكم وتوضيح له الأمر لأن هذه أحدواجباته .