النصر يقصي الهلال ويتأهل لنهائي كأس ولي العهد

الرياض - الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 21:35 pm

تأهل فريق النصر لنهائي كأس ولي العهد، عقب فوزه على نظيره الهلال بهدفين مقابل لاشيء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد السعودي.



وسجل هدفي النصر في اللقاء محمد السهلاوي عن طريق ركلة جزاء "د 26" ، وعزز الكرواتي مارين توماسوف الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة "40" قبل نهاية الشوط الأول.



وينتظر النصر الفائز من ديربي جدة الذي سيجمع الاتحاد بالأهلي يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة(الجوهرة المشعة).