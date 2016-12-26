الفتح يركز على "التكتيك" قبل الأهلي

الأحساء - الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 22:18 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة التي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي، يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.





وعمد فتحي الجبال المدير الفني للفريق على تقسيم تدريبات اليوم الإثنين إلى فترتين صباحية ومسائية كلاهما أجريت على ملعب النادي الرئيسي، و بدأت الحصة الصباحية بتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة، بعدها قسم الجبال لاعبي الفريق إلى مجموعتين حسب المراكز، حيث طبقكل منها العديد من الجمل التكتيكية على المستوى الدفاعي والهجومي.



و في الفترة المسائية ركز فيها الجبال على الجوانب التكتيكية، حيث بدأت بتمارين الإحماء، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى من خلالها الجبال مناورة على كامل مساحة الملعب، شهدت استكمال تطبيق تلك الجمل التكتيكية التي أداها اللاعبون في الفترة الصباحية، لتختتم بعد ذلك التدريبات بتمارين الإطالة.