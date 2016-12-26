فيصل بن تركي: أقصينا الهلال بالحكم المحلي

الرياض - الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 22:25 pm

بارك الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لجماهير ناديه التأهل لنهائي كأس ولي العهد السعودي، بعدما تجاوز نظيره الهلال في دور نصف النهائي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.



وقال الأمير فيصل بن تركي: "النصر ظهر بصورة جيدة منذ بداية المباراة، وأبارك للجماهير النصراوية التأهل للنهائي".



وتابع رئيس نادي النصر حديثة قائلاً: "تأهلنا إلى نهائي كأس ولي العهد وننافس في الدوري وأستغرب من الحديث عن عدم الرضى على أداء مدرب الفريق زوران".



وعن حكم مباراة الهلال والنصر قال: "الحكم تركي الخضير وزع كروت صفراء في الشوط الأول، وربما تكون هذه المرة الأولى التي نفوز فيها بحكم سعودي".