تشيلسي يحطم رقمه القياسي في البريمييرليج

لندن - (أ ف ب) | Monday, 26 December 2016 - 22:36 pm

حقق تشلسي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، فوزه الثاني عشر تواليا، وهو رقم قياسي للنادي، في المرحلة الثامنة عشرة الاثنين، والتي شهدت كذلك فوز مانشستر يونايتد وارسنال.





على ملعبه (ستامفورد بريدج)، حقق تشلسي انجازا غير مسبوق له بالفوز الـ 12 تواليا، متفوقا على بورنموث 3-صفر، ليحافظ بذلك على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا.





وتجنب تشلسي هذه المرة الاحراج الذي سبق لبورنموث ان سببه له، باسقاطه 1-صفر في (ستامفورد بريدج) في المباراة الاولى بينهما في الدوري الممتاز، وخرج بالنقاط الثلاثة رافعا رصيده الى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي يلتقي الثلاثاء ستوك سيتي.





ويتقدم تشلسي كذلك بفارق تسع نقاط عن ارسنال الثالث، و10 عن مانشستر سيتي الذي يلعب مساء الاثنين ضد مضيفه هال سيتي.





ويدين تشلسي بفوزه الى الاسباني بدرو رودريغيز الذي سجل هدفين.





وخاض النادي اللندني اللقاء دون هدافه الاسباني دييغو كوستا ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي الموقوفين، الا ان ذلك لم يؤثر عليه مع افتتاح لاعبي المدرب الايطالي انطونيو كونتي، التسجيل في الدقيقة 24 اثر لعبة جماعية انتهت بتمريرة من الاسباني سيسك فابريغاس لرودريغيز الذي تسلم الكرة عند مشارف المنطقة، وسددها قوسية في الزاوية اليمنى العليا لمرمى البولندي ارتور بوروتس.





وفي الشوط الثاني، انتزع البلجيكي ادين هازار ركلة جزاء من سايمون فرانسيس وانبرى لها بنفسه وسدد الكرة على يسار بوروتس (49)، مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.





واضاف تشلسي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من بدرو تحولت من المدافع وخدعت بوروتس.



وعلى ملعبه (اولد ترافورد)، واصل مانشستر يونايتد أداءه الجيد بتحقيق فوزه الرابع تواليا، وابقى سجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، وذلك بتغلبه على ضيفه سندرلاند 3-1.



وكانت المباراة الاولى لمدرب سندرلاند الاسكتلندي ديفيد مويس في (اولد ترافورد)، منذ اقالته من تدريب يونايتد في ابريل 2014.





وافتتح لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التسجيل في الدقيقة 39 عبر الهولندي دالي بليند الذي تبادل الكرة مع السويدي زلاتان ابراهيموفيتش قبل ان يسددها ارضية في شباك جوردن بيكفورد.





وبعد تمريرته الحاسمة الاولى في الدوري الانكليزي الممتاز، انتقل العملاق السويدي الى التهديف، مسجلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82 بعد تمريرة من الفرنسي بول بوغبا.





وسجل مانشستر الهدف الثالث عن طريق البديل الارميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 86 بعد تمريرة حاسمة اخرى من ابراهيموفيتش.





ورفع يونايتد رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس بفارق الاهداف عن توتنهام الذي يختتم المرحلة الاربعاء على ارض ساوثمبتون.





وخطف الايطالي فابيو بوريني هدف الشرف لسندرلاند في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج المنطقة.





وعلى (ملعب الامارات)، تجنب المدرب الفرنسي ارسين فينغر المزيد من الاحراج بفضل مواطنه اوليفييه جيرو الذي اهدى ارسنال فوزا قاتلا على ضيفه وست بروميتش البيون 1-صفر في الدقيقة 86 من كرة رأسية اثر تمريرة من الالماني مسعود اوزيل.





ودخل النادي اللندني المباراة اثر هزيمتين تواليا خارج قواعده ضد ايفرتون ومانشستر سيتي (بنتيجة واحدة 1-2).