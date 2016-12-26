مانشستر سيتي يروض نمور هال بثلاثية

لندن - رويترز | Monday, 26 December 2016 - 22:44 pm

سجل يايا توريه ركلة جزاء وأحرز كيليتشي اهيناتشو هدفا في فوز مانشستر سيتي 3-صفر على مضيفه هال سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.





وصمد هال لأكثر من ساعة أمام سيتي ولكنه انهار بعدما تعرض رحيم سترلينج لتدخل من جانب اندرو روبرتسون داخل المنطقة في الدقيقة 72 ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها توريه.





وبعدها بست دقائق اشترك كيفن دي بروين الذي سدد كرة اصطدمت باطار المرمى وديفيد سيلفا في صناعة فرصة سهلة لاهيناتشو الذي سجل هدفا من مدى قريب.





وسجل كورتيس ديفيز هدفا عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع في ختام 20 دقيقة هزيلة لهال سيتي الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري منذ تغلبه على ساوثامبتون في السادس من نوفمبر تشرين الثاني الماضي.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق المدرب بيب جوارديولا إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.





وسيحل سيتي ضيفا على ليفربول الساعي للمنافسة على اللقب عشية العام الجديد بينما يستضيف هال سيتي منافسه ايفرتون يوم الجمعة.