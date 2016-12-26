زوران: من لا يحب "المغامرة" فل يبتعد عن كرة القدم

الرياض - الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 22:48 pm

قدم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر شكره للاعبين على المستوى الرائع الذي قدموه في المباراة التي جمعتهم بالهلال في دور نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي.



وقال الكرواتي زوران بعد نهاية المباراة التي كسبها أمام نظيره الهلال بهدفين مقابل لاشيء: "أهنئ اللاعبين على ماقدموه من مستوى رائع اليوم في المباراة".



وأضاف : "شاهدنا جميعاً اليوم انظباطاً تكتيكياً بين اللاعبين نتج عنه استحواذ كامل للمباراة من قبلنا".





وتابع مدرب النصر: "لم ننتصر اليوم بسبب أخطاء الهلال انتصرنا لأن النصر كان الأفضل في المباراة".



وعن التكتيك التي قام به في اللقاء قال: "الأمور تتغير وتكون في الملعب لا يوجد أحد يعلمها".



وتابع : "من كان غير مستعد للمغامرة وتطبيق أشياء جديدة في الكرة لا يعمل بها".



واختتم الكرواتي حديثة بالمطالبة بدعم اللاعبين سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري قائلا: "نحن ننتقدهم داخلياً، لكن أنتم ادعموهم لأنهم هم مستقبل الكرة السعودية".