ديربي جدة.. ركلات الجزاء تصنع الفارق بين السومة وكهربا

الرياض ــ الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 18:31 pm

تشهد مباراة الديربي المقرر لها غداً الثلاثاء بين الأهلي والاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد مباراة جانبية من نوع خاص بين محترفي الفريقين عمر السومة ومحمود كهرباء، حيث يتصدر اللاعبان قائمة هدافي الدوري بـ 16 و 12 هدفاً، إضافة للمستويات المميزة التي ظلا يقدمانها مع فريقيهما .



وبنظرة سريعة لأداء اللاعبين نجد أن السومة ما زال محتفظاً بصدارة هدافي الدوري للموسم الثالث على التوالي، بينما يعتبر هذا الموسم هو الأول لكهربا مع الاتحاد ولديه في رصيده 12 هدفاً حتى الآن رغم أنه يلعب في خط الوسط، ويتميز اللاعبان بالتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء مع تفوق واضح للسومة في الكرات الهوائية والثابتة، بينما يبرز تفوق كهرباء في المهارة في صناعة اللعب والتمرير الجيد.



وبالرغم من أن المقارنة هنا تبدو صعبة من واقع حداثة عهد كهرباء بالديربي ووجود السومة مع الأهلي منذ مايو 2014، الا أن أرقام اللاعبين تبدو متقاربة اذا ما وضعنا في الاعتبار عدد المشاركات الأقل بالنسبة لكهرباء، حيث لعب السومة مع فريقه 14 مباراة كاملة، بينما لعب كهرباء 13 مباراة دخل بديلاً في واحدة منها واستبدل في 5.

واللافت للنظر أن الفارق بين أهداف اللاعبين 4 أهداف لمصلحة السومة سجلها جميعا من نقطة الجزاء، بينما لم يسجل كهرباء أي هدف من ركلة جزاء، وتبقى مباراة الديربي غداً هي الفيصل الذي يمكن من خلاله الحكم على أي من اللاعبين يمكن أن يكون الورقة الرابحة لفريقه.