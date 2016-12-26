دياز: شخصيتنا غابت أمام النصر

الرياض - الرياضية | Monday, 26 December 2016 - 23:06 pm

قدم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة اعتذاره لجماهير الهلال على خروج فريقه من بطولة كأس ولي العهد السعودي، بعد الخسارة أمام النصر 2-0، واعداً جماهير الهلال بأنه سيعمل على تعديل الأخطاء وإعادة الفريق بشكل أفضل.



واعترف الأرجنتيني بعد نهاية المباراة: "بأن الهلال قدم أسوأ مباراة له منذ إشرافه على الفريق الأزرق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهلال لم يقدم المأمول وغابت شخصيته".



وأضاف المدرب: "قدمنا شوط أول سيء، افتقدنا شخصيتنا فيه، وفي الشوط الثاني استعدنا بعض الشيء من مستوانا، وتهيأت لنا عدد من الفرص لم نستغلها".



وعن مستوى سلمان الفرج في اللقاء قال: " سلمان لاعب مميز، وقدم هذا الموسم مباريات جيدة مع الفريق ومع المنتخب، ولايتحمل الخسارة وحده".



وأوضح المدرب عن سبب استبعاد النجراني قائلا: "اللاعب لايزال شاباً، ويعمل للتأقلم مع الطريقة، والأبواب مفتوحة للجميع".



وعن مشاركة اللاعب الشاب مجاهد المنيع قال: "المنيع لاعب جيد ومن اللاعبين الذين أنتظر منهم الكثير في المستقبل لخدمة نادي الهلال".