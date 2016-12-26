الأهلي لتأكيد الأفضلية .. الاتحاد لتعويض النقاط

الرياض - نواف الشعلان | Friday, 23 December 2016 - 23:27 pm

يخوض قطبا جدة الأهلي والاتحاد مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) اللقاء الأخير ضمن مباريات دور نصف النهائي من مباريات كأس ولي العهد، والجدير بالذكر أن هذا اللقاء الثاني الذي يجمع الفريقين في هذا الدور من المسابقة، إذ التقيا في المرة الأولى عام 2015 وانتصر الأهلي بهدف دون مقابل.



ويسعى فريق الاتحاد الذي لم يبلغ النهائي منذ عام 2007 إلى الفوز على الأهلي وبلوغ النهائي بحثاً عن اللقب الثامن له في تاريخه، في المقابل يطمح فريق الأهلي إلى تأكيد أفضليته على منافسه الاتحاد والتأهل للنهائي على حسابه والتتويج باللقب السابع في تاريخه.



والتقيا الفريقان في هذه المسابقة 7 مرات، إذ ستكون مواجهة الثلاثاء هي المواجهة الثامنة، انتصر الأهلي في 4 لقاءات اثنتين منها في النهائي، فيما انتصر الاتحاد في 3 لقاءات واحدة منها في النهائي، وأول لقاء جمع الفريقين عام 1958 وانتصر الاتحاد بثلاثة مقابل هدفين، فيما كان آخر لقاء جمع الفريقين عام 2015 وانتصر الأهلي بهدف دون مقابل.



ويسعى الاتحاد في مباراة الغد لتجاوز أزمة النقاط الثلاث التي حسمت من رصيده باليومين الماضية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتضمن حسم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري المحلي.







يشار إلى أن آخر مره توج النادي الأهلي بلقب كأس ولي العهد 2015 أمام شقيقه الهلال بهدفين مقابل هدف، فيما كان آخر لقب حصل عليه الاتحاد عام 2004 أمام نظيره الأهلي بهدف دون.