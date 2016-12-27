الفرج لم يحترم تاريخه.. امنحوا الشارة لأسامة

| Tuesday, 27 December 2016 - 02:32 am

انتقد أحمد الدوخي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق التصرفات التي انتهجها سلمان الفرج قائد الفريق الهلالي في المواجهة التي جمعتهم أمس أمام النصر والتي خسرها الفريق بهدفين دون مقابل والتي على إثرها ودع الفريق البطولة بعد أن وصل للنهائي للمرة التاسعة على التوالي.

وقال الدوخي: "للأسف سلمان الفرج لم يحترم تاريخه، وتاريخ نادي الهلال، وللأسف أقولها للمرة الألف، سلمان لاعب رائع ولكن لا يستحق أن يكون قائداً للفريق، فدائماً ما يكون مهزوزاً عندما يتم منحه شارة القيادة، فالقيادة ليست مطاردة للحكم، ولا لكثرة الاعتراضات، القيادة تتطلب من القائد أن يكون أهدأ لاعب في الملعب، فهو قائد المجموعة، وأستغرب أن يتم منحه شارة القيادة، وهو الذي لا يحمل مواصفات القائد". وتابع: "كلما استلم سلمان القيادة، تكون الأعباء على اللاعب كبيرة، فهو يعتقد أن القيادة "هوشة" متكررة مع الحكم، ولا يعلم أن القيادة فن وأسلوب وطريقة، تضع الفريق في المقدمة وتزيد من حماس اللاعبين وتبعدهم عن جميع الاحتكاكات".

واختتم الدوخي حديثه وقال: "يجب أن تكون قيادة نادي الهلال بلاعب مثل أسامة هوساوي أو ياسر القحطاني في حال لعب في المباراة، ولكن يجب أن تسحب من سلمان".

وكان الفرج قد تعرض للطرد بعد نهاية المباراة من قبل حكم المباراة تركي الخضير، بعد أن نال البطاقة الصفراء الثانية عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية لكثرة اعتراضاته حتى بعد الصافرة النهاية.