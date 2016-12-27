الطخيم: كسبنا مدرباً ممتازاً

| Tuesday, 27 December 2016 - 02:32 am

وجه فهد الطخيم عضو شرف نادي النصر رسالته لجميع النصراويين بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس ولي العهد عقب فوزه في نصف النهائي لكأس ولي العهد على الهلال بهدفين دون مقابل. وقال الطخيم بعد نهاية المباراة: "الفوز والتأهل لنهائي كأس ولي العهد عربون صلح وعلى الجميع نسيان الخلافات والوقوف مع النصر فهو بحاجة للكل".

وأكد الطخيم أن النصر قدم مستوى كبيراً أمام الهلال، مشيراً إلى أن المباراة كانت رائعة من قبل الفريقين، رغم أنه كان حزيناً على حال التحكيم بعد أن قام بتوزيع بطاقات ملونة على لاعبي الفريقين.

وفي النهاية وجه الطخيم شكره لإدارة النصر على الجهد الكبير الذي بذلته في تهيئة الفريق وكذلك المدرب زوران ماميتش الذي قدم دروساً تكتيكية رائعة، مؤكداً أن النصر كسب مدرباً رائعاً، ومتمنياً بقاءه فترة طويلة مع الفريق.