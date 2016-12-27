الهلال هزم نفسه

| Tuesday, 27 December 2016 - 00:00 am

شدد عبدالله الحافظ مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أنهم هزموا أنفسهم بأنفسهم في مباراتهم أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، مشيرا إلى أن مستواهم باهت لا طعم ولا لون له، مشيرا إلى أن الهلال إذا ظهر بمستواه لن يستطيع أحد هزيمته.

وأوضح الحافظ قائلاً:" إن طريقة اللعب بالنسبة لنا في الشوط الأول لم تكن جيدة، موضحاً محاولتهم تعديل النتيجة في الشوط الثاني". واكتفى بالإجابة عن طريقة النصر التي تسببت في خسارة فريقه بقوله:" الهلال هزم نفسه".