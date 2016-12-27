استياء جماهيري في “الدرة”

| Tuesday, 27 December 2016 - 02:29 am

استاءت الجماهير الحاضرة مساء أمس في مباراة فريقي النصر والهلال في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في مواجهة نصف نهائي كأس ولي العهد من تخصيص بوابة واحدة (بوابة ١)، مما سبب زحاماً شديداً عند الدخول ولا سيما أن هناك البوابة رقم ٦ مهيأة لدخول السيارات والتخفيف من الزحام على البوابة الرئيسية التي شهدت فوضى وعدم تنظيم لدخول السيارات.

وكانت الجماهير قد طالبت في المواجهة السابقة دورياً بفتح البوابة رقم ٦ لتسهيل دخول السيارات للمواقف المخصصة.