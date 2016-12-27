نتحمل الخسارة.. لدينا ثلاث بطولات

| Tuesday, 27 December 2016 - 02:30 am

بارك أسامة هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للنصراويين وصولهم لنهائي كأس ولي العهد بعد أن حقق الأصفر الفوز في المواجهة التي جمعتهما أمس بهدفين دون مقابل.

وقال أسامة: "نحن لم نقدم المستوى المعهود بالنسبة لنا خاصة في الحصة الأولى من المباراة، فحاولنا الرجوع بعد تسجيل النصر الهدف الأول إلا أننا لم نستطع".

وحمل هوساوي زملاءه اللاعبين خسارة أمس وقال: " كلنا نتحمل الخسارة، نحن لم نقدم المستوى المطلوب"، ممتدحاً المستوى الفني الذي أظهره لاعبو النصر، ومؤكداً أن الدوري الآن طويل، ولديهم مسابقتا كأس الملك وبطولة آسيا".

ورفض هوساوي التعليق على حادثة طرد سلمان الفرج وقال: "أنا لم أنتبه لحادثة الطرد".