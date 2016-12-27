تكتيك “عبقري” قادنا للانتصار

| Tuesday, 27 December 2016 - 02:28 am

أكد أحمد الفريدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن الروح العالية والقتالية اللتين ظهر عليهما لاعبو فريقه أحد أهم الأسباب التي جعلتهم يكسبون مواجهة نظيرهم الهلال أمس في نصف نهائي كأس ولي العهد ومن ثم التأهل إلى نهائي الكأس.

وقال الفريدي: "كنا حريصين على الفوز، والتأهل للنهائي وتمثيل النصر التمثيل الأفضل، خاصة في ظل الدعم الجماهيري".

وعن التشكيلة التي دخل بها النصر المباراة قال الفريدي "نحن قلنا للمدرب توكل على الله نحن قدها وشاهدنا تكتيكاً جداً عبقرياً وساعده في هذا التكتيك تطبيق اللاعبين له، فالتكتيك كان مميزاً بخروج الكرة بشكل مميز وسهل وأيضاً بالضغط على حامل الكرة في ملعب الخصم".

وتابع: "كثفنا الوسط واستطعنا أن نوقف وسط الهلال، فلدينا ميزة أن لاعبي المحور يعرفون لعب الكرة لبعضهم بشكل سليم".

واختتم الفريدي حديثه بأن الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب أي لاعب بعد سؤاله عن تأثير غياب العابد وإدواردو عن صفوف الهلال وقال: "أتوقع أن لدينا في المباراة الماضية أربعة غيابات ومع ذلك لم يتأثر النصر، فالفريق الكبير لا يتأثر".