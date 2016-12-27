﻿هزمنا فريقاً كبيراً ولا خوف على النصر

تغطية - متعب العبدالهادي عبدالإله المرحوم سلطان العتيبي حواس العايد | Tuesday, 27 December 2016 - 00:00 am

أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر سعادته بعد تحقيق لاعبي فريقه التأهل لنهائي كأس ولي العهد عقب الفوز الكبير الذي حققه أمس على فريق الهلال بهدفين دون مقابل.

وقال الأمير فيصل عقب نهاية المباراة: "بالأمس انتصرنا وحققنا الفوز على فريق كبير، الهلال ليس بالفريق السهل، هو فريق كبير، ولكن الأهم أننا حققنا الفوز والتأهل للنهائي؛ لأن النصر هو الأقوى والأفضل في المباراة".

وعن المباراة قال الأمير فيصل بن تركي: "سيطرنا على جميع مجريات المباراة، واستطعنا تحقيق هدفين في شوط المباراة الأول، والجميع شاهد كيف كانت المباراة رائعة، وتكتيكية، والأهم التأهل للنهائي".

وتابع الرئيس النصراوي والسعادة غامرة على محياه: "وضع المدرب زوران خطة رائعة، وهي خطة تختلف عن مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل"، مشيراً إلى أنهم ملوا من سماع رحيل المدرب زوران والتعاقد مع بديل، وأن الأحاديث عن إلغاء عقد المدرب من بداية الموسم.

وتطرق الأمير فيصل بن تركي إلى عودة إبراهيم غالب وقال: "إبراهيم غالب أحد نجوم الكرة السعودية، لعب مباراة كبيرة أمس، وقدم مستوى رائعاً، وأتمنى أن يعود غالب كما كان في السابق أحد نجوم الكرة السعودية"، مشيراً إلى أن إصابته غير مقلقة، وهي عبارة عن شد في العضلة اليسرى.

وعن خشية الجماهير الصفراء ما حدث للنادي الاتحاد قال: "الحمد لله النصر بخير، ولا توجد لدينا مشاكل مالية، وكما يعلم الجميع فإن أمين عام النادي سلمان القريني ملم بكل الأمور التي تخص اللوائح الدولية، وما دام أبو حمد موجوداً فالأمور مطمئنة".

وتطرق الأمير فيصل بن تركي إلى الديون وقال: "الحمد لله لا توجد لدينا مشاكل مادية، وإن شاء الله لا تحدث مشاكل مالية"، مشيراً إلى أن شركة موبايلي كانت لديها فكرة تجديد عقدها لمدة سنتين، إلا أنها تراجعت وقررت إكمال العقد لنهاية الموسم، وستتولى شركة صلة الرياضية الراعي الرسمي للنادي تسويق النادي للشركات الراعية.