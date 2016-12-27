أخضر اليد يواصل تدريباته في صربيا استعداداً لمونديال فرنسا 2017م

الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 15:20 pm

يواصل المنتخب السعودي الاول لكرة اليد معسكره الإعدادي في العاصمة الصربية بلجراد استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 والذي سينطلق بعد أسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس.



واستقرت بعثة المنتخب في فندق حياة ريجنسي ويجري تدريباته على فترتين يوميا حيث خصصت الفترة الصباحية للتدريبات اللياقية فيما تشتمل الفترة المسائية على التدريبات التكتيكيه.



ولعب الفريق لقاءه الودي الاول امام فريق بينشيفو الصربي وكسب اللقاء 24-21 وسيخوض في الفترة المتبقية من المعسكر خمس لقاءات ودية امام نادي صربي وامام منتخب الجبل الاسود ومنتخب سلوفينيا ومنتخب البحرين ومنتخب البوسنه .



وضمت البعثة المختاره 25 لاعباً وهم: حسن الجنبي، أحمد عبد العلي، منير أبو الرحي، حسن الخضراوي، محمد آل عباس، محمد الزاير، عباس الصفار (نادي مضر) نواف المطيري (نادي الوحدة) حسين الحنابي، عبدالعزيز ردة (نادي الأهلي)، محمد الباشا، علي آل إبراهيم (نادي الخليج)، مرهون الماء (نادي الهدى)، فهد الفرحان (نادي الروضة) مناف آل سعيد ، محمد آل سالم ، عبدالله آل عباس ، مهدي آل سالم ، حسان غزيوي ، مجتبى آل سالم ، هشام العبيدي ، عبدالله الحماد (نادي النور ) محمد النصفان (نادي الصفا)، حسين المحسن ، صادق المحسن (نادي المحيط)، ويشرف فنياً على المنتخب المدرب نيناد (كراوتي الجنسية) والدكتور خالد الزاير ، إضافة لمدير المنتخب محمد القرشي ، والمحلل الفني خالد البريدي ، والاداريان مهنا القاموس وياسر القطان .



يذكر بأن القبضة السعودية قد وقعت في المجموعة الثالثة لبطولة العالم، وذلك بجانب منتخبات (المجر- شيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا).