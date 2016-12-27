جيرو يثبت جدارته مجددا أمام فينجر

لندن - رويترز | Tuesday, 27 December 2016 - 15:26 pm

صنع أوليفييه جيرو الفارق عندما كافح أرسنال ليفوز بصعوبة 1-صفر على وست بروميتش البيون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين وأثبت جدارته مجددا أمام المدرب أرسين فينجر بعدما قضى معظم فترات الموسم على مقاعد البدلاء.



وغاب مهاجم منتخب فرنسا عن الأضواء كثيرا في الدوري الممتاز هذا الموسم مع تفضيل فينجر للمهاجم أليكسيس سانشيز كرأس حربة لكنه وجد نفسه في التشكيلة الأساسية لأول مرة أمام وست بروميتش.



وعانى جيرو في البداية أمام فريق المدرب توني بوليس القوي بدنيا وبدا أن سانشيز الأقرب للتسجيل عندما سدد في القائم وهدد مرمى بن فوستر حارس البيون باستمرار.



لكن جيرو تفوق على المدافع المخضرم جاريث مكاولي ليستقبل تمريرة مسعود أوزيل العرضية ويسكنها الشباك من فوق فوستر.

وقال فينجر "هو اللاعب الوحيد لدينا الذي يمكنه القيام بهذه الألعاب في الهواء."



وأضاف "نفذ هذه اللعبة مرات عديدة عندما كان ينزل بديلا ومن المحبط له دائما ألا يلعب في المباراة التالية بعد الظهور بشكل جيد. علاقتنا صادقة وأحترمه كثيرا."



ورغم أن دوره بات ثانويا لأول مرة منذ انضمامه لأرسنال في 2012 من مونبلييه بدا جيرو حاسما في عدة مناسبات هذا الموسم.



وسجل اللاعب الفرنسي الهدفين الثاني والثالث في الفوز 4-1 على سندرلاند كما أدرك التعادل 1-1 في الدقيقة 89 أمام مانشستر يونايتد.

وقال جيرو بعد الفوز "تحلينا بإيمان كبير وضغطنا للأمام حتى النهاية ووثقنا بقدراتنا وهذه نهاية رائعة وينتابنا شعور رائع."

وأضاف "هذا رائع لأننا وجدنا الحل. أنجزنا المهمة ولكن بصعوبة شديدة. لعبنا ضد ستة مدافعين وثلاثة في الوسط ومهاجم واحد لكن لم نستسلم. التسجيل منحنا شعورا رائعا.